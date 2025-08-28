Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede

Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, köylüler de yardıma koştu.

Bursa'da orman yangını başladı. Alevler Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yükselmeye başladı.

Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede - 1. Resim

KÖYLÜLER DE YARDIMA KOŞTU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de yardıma koştu.

