Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede

Bursa'da orman yangını başladı. Alevler Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yükselmeye başladı.

KÖYLÜLER DE YARDIMA KOŞTU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de yardıma koştu.