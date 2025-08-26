İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Son yangın haberi İzmir'den geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sularında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

SEFERİHİSAR'DA YANGIN! 5 UÇAK, 11 HELİKOPTER...

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.