İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor
İzmir’in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Saat 12.00 sıralarında başlayan yangına 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Son yangın haberi İzmir'den geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sularında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.
SEFERİHİSAR'DA YANGIN! 5 UÇAK, 11 HELİKOPTER...
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
