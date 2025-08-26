Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor

İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Saat 12.00 sıralarında başlayan yangına 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Son yangın haberi İzmir'den geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sularında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor - 1. Resim

SEFERİHİSAR'DA YANGIN! 5 UÇAK, 11 HELİKOPTER...

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

