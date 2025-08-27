Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında Sevgi Yandık (27) ve eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., eşini birçok yerinden bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yandık, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden genç kadının yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Doğan Ş. ve eşi Sevgi Yandık

Olayın şüphelisi Doğan Ş. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.