Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yandık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli koca olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında Sevgi Yandık (27) ve eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., eşini birçok yerinden bıçakladı.

Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yandık, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden genç kadının yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - 2. Resim
Doğan Ş. ve eşi Sevgi Yandık

Olayın şüphelisi Doğan Ş. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti! BİST 100’de rekorlar devam ederken…
