Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yandık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli koca olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında Sevgi Yandık (27) ve eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., eşini birçok yerinden bıçakladı.
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Yandık, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden genç kadının yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.
Olayın şüphelisi Doğan Ş. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
