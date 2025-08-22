Yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşeti yaşattı: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 52 yaşındaki amca A.D., 15 yaşındaki kız yeğeni Y.D. ve 17 yaşındaki B.S.'yi evde görünce dehşet saçtı. Yeğenini göğsünden bıçaklayan öfkeli amca, B.S.'yi de sandalye ile başından yaraladı.
Saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi'nde amca A.D., 15 yaşındaki yeğeni Y.D. ile erkek arkadaşı B.S.'yi evde yakaladı. Yaşanan durum karşısında öfkelenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı.
GENÇLERİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
