Sivillere verdiği zarar nedeniyle Obama döneminde yasaklanan ve 2019’da tamamen kaldırılması beklenen misket bombaları, ABD ordusunda büyük bir "çelişki" krizine dönüştü. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın İsrail’e yönelik son saldırısını "pervasız bir eylem" olarak kınama mesaı yayımladı ancak Trump yönetiminin Ukrayna'ya misket bombası gönderdiği ortaya çıktı

İran’ın İsrail’e düzenlediği misket bombası saldırısı, ABD ordusunda yeni bir tartışmayı tetikledi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, İran'ın Tel Aviv'deki sivil mahallelere düzenlediği misket bombası saldırısı hakkında "pervasız bir eylem" olduğunu söylemişti.

Ancak Cooper’ın demeçleri misket bombalarını "meşru" kabul eden ve Ukrayna’ya binlerce mühimmat gönderen Pentagon’un resmi tutumuyla tezat oluşturuyor.

ABD’li komutanın misket çıkışı Washington’u karıştırdı

TRUMP NE İMZALAMIŞTI?

Trump yönetiminin ilk döneminde, 2017 yılında dönemin savunma bakan yardımcısı Patrick M. Shanahan, misket bombalarını "açık askeri faydası olan meşru silahlar" olarak tanımlayan bir not imzalamıştı.

Trump, Obama döneminde imzalanan ve sivillere verdiği zarar nedeniyle 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen misket bombası yasağını süresiz olarak askıya almıştı.

UKRAYNA VE RUSYA ÖRNEĞİ TARTIŞMALARI BÜYÜTÜYOR

Misket bombaları, havada parçalanarak geniş bir alana küçük patlayıcılar (bomblet) saçması nedeniyle siviller için büyük risk taşıyor.

Patlamayan parçaların yıllar sonra bile tehlike oluşturması, 100’den fazla ülkenin bu silahı yasaklamasına neden olsa da ABD, Rusya, İsrail ve İran bu sözleşmeye imza atmadı. Biden yönetimi de 2017’deki meşrulaştırma kararını tersine çevirmemiş, aksine Rusya ile savaşında kullanması için Ukrayna’ya çok sayıda misket bombası transfer etmişti.

MİSKET BOMBASI NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Misket bombaları, atıldığı alana yüzlerce küçük bomba saçan bir mühimmat türü. Küçük parçaların yaklaşık yüzde 20’si çarpma anında patlamaz ancak yıllar sonra bile birer kara mayını gibi sivil ölümlerine

neden olabiliyor.

