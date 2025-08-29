Ordu'da 'patpat' uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat uçuruma yuvarlandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.