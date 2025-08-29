Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Patpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdı

Patpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdı

Ordu'da 24 yaşındaki gencin kullandığı patpat uçuruma uçtu. Feci kazada genç öldü, babası ise yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Yenikent Mahallesinde Muharrem Sönmez'in kullandığı tarım aracı patpat, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDULAR

Olayda sürücü Muharrem Sönmez (24) ve babası Hamza Sönmez (55), devrilen aracın altında kaldı. Bir süre kendilerinden haber alamayan aile yakınları arama çalışmaları başlattı ve kazanın olduğu yeri tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞLU ÖLDÜ, BABA YARALI

Ekiplerin yaptığı incelemede, Muharrem Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Sönmez ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araç altından çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlun Yeşilada Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yayladan koyunlarıyla birlikte yola çıktıkları öğrenildi.

