Numan Kurtulmuş'tan "komisyon" açıklaması: Beyaz Toros yakılması tesadüf değildi

Numan Kurtulmuş'tan "komisyon" açıklaması: Beyaz Toros yakılması tesadüf değildi

Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli adımlarından biri olan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmalarını süratle sürdürüyor. Komisyonun çalışmalarını yıl sonu sonlandıracağını açıklayan Numan Kurtulmuş, "Komisyonun toplanacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla, TBMM'de de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu.

Dün 7. toplantısını gerçekleştiren komisyonda; bugüne kadar MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar, şehit ve gazi aileleri, eski TBMM başkanları dinlendi.

"İŞ DÜNYASI VE SENDİKACILAR DA DİNLENECEK"

Komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan

"ANAYASA KOMİSYONU DEĞİL"

Açıklama şöyle devam etti: "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyonda kararların 5'te 3 çoğunlukla alınması gerekiyor. Gönül arzu eder ki herkesi dinleyelim. 

"GEREKİRSE İKİŞER AY UZATILABİLİR"

Bu sürece şehit aileleriyle başladık. Mağdur olmuş isimleri burada dinledik. Burada herkes kendi düşüncesini dile getiriyor. Her konuşmacı kendi kişisel görüşünü söylüyor, bunlar en sonunda değerlendirilecek. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bunun tamamlanması. Süreçte provokasyona izin yok. 

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN GELDİĞİ GÜN ÇOK DUYGULANDIK"

Şehit ailelerin ve gazilerin katıldığı oturumda çok duygulandık. Gazi bir arkadaşımız takma gözünü çıkardı ve eline aldı. 'Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim, hiçbir anne ağlamasın' dedi. Aynı oturumda barış annelerini temsilen konuşan anne dedi ki; 'biz artık çocuklarımızı değil silahları toprağa gömmeliyiz' dedi. Bizim için anlamlı oturumlardan birisiydi.

'BEYAZ TOROS' AÇIKLAMASI

Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi. O kadar açık provokasyon oldu ki; Bir vekil arkadaşımız komisyonda konuşulmamış konuları madde madde konuşuldu diyerek bir paylaşımda  bulundu. Bu kabul edilemez. Bu süreci baltalamaya çalışmaktır. 

Numan Kurtulmuş'tan

Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Komisyon üyeleri parti öncelikleriyle hareket etmiyor. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak.

