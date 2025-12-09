Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bulunan Ataşehir arazisinin satış ihalesinin tamamlandığı ve ihaleye kazanan kişinin Turgut İnşaat'in sahibi olan Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin ihaleden 8 milyar TL gelir elde edeceği ve yüzde 20'sinin peşin verileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bulunan Ataşehir arazisinin satış ihalesini kazanan belli oldu.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

İbrahim Seten'in haberine göre; Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi tamamlandı ve ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat aldı.

İhale şartları gereği Fenerbahçe Kulübü'nün buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) gelir elde edeceği belirtildi.

YÜZDE 20'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.

