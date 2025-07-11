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Patpat kontrolden çıktı, sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Patpat kontrolden çıktı, sürücüsü ağır yaralandı
Siirt, Pervari, Kilis, Patpat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü S.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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