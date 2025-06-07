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Düzce'de feci kaza! Patpat devrildi, 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düzce&#039;de feci kaza! Patpat devrildi, 7 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Patpat diye tabir edilen tarım aracı köy yolunda devrildi. Feci kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce‘de patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi.

PATPAT KÖY YOLUNDA DEVRİLDİ 7 KİŞİ YARALANDI

Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı köy yolunda devrildi. Yapılan çalışmalarda patpat içerisinde olduğu belirlenen sürücü Mustafa A., Hilal A, Muhammet A., Reyyan Ö., Amine A., Turgay Y. ve Ertuğrul Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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