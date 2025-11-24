Japonya'daki boş mülk sorunu artarken, onlarca Japon şirketi satılabilecek terk edilmiş evleri bulmak için uydu görüntüleri ve yapay zekayı bir arada kullanıyor. Evler ise neredeyse bedavaya satılıyor.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, Where Inc. adlı girişimin sunduğu bir hizmet, binlerce görüntü üzerinde eğitilmiş yapay zekayı kullanarak eski çatıları tespit ediyor ve pas ve renk bozulması gibi özellikleri analiz ediyor. Terk edilmiş gibi görünen evler uydu görüntülerinde vurgulanıyor.

Hizmetin kullanıcılarından Kotaro Yasue, yakın zamanda iki katlı ahşap bir ev keşfetti ve tapu dairesi aracılığıyla sahibiyle iletişime geçti. Evin on yıldan uzun süredir bakımsız olduğunu ve sahibinin evi nasıl elden çıkaracağını bilmediğini öğrendi.

Japonlar terk edilmiş mülkler için harekete geçti: Yapay zeka buluyor, neredeyse bedavaya satılıyor

NEREDEYSE BEDAVAYA SATILIYOR

Gifu eyaletinin merkezinde ev kiralama işi yapan Yasue, mülkü sadece 1 yen ( 0,27 TL) karşılığında satın almayı kabul etti.

Japonya'da terk edilmiş ev sayısı giderek artıyor; hükümet verileri 2023 yılında yaklaşık 9 milyon terk edilmiş ev olacağını gösteriyor.

Where Inc.'e göre yapay zeka hizmeti, başlangıçta ay kraterlerini analiz etmek için kullanılan Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na bağlı bir kuruluşun teknolojisiyle geliştirildi. Teknoloji ayrıca otopark veya güneş paneli kurulumu için uygun arazilerin belirlenmesinde de faydalı oluyor. Tokyo merkezli şirket, hizmetin 2024 yılında tam olarak kullanıma sunulmasından bu yana yaklaşık 50 müşteri kazandı.

Yetkili, "Şirketlerin henüz kullanılmamış gayrimenkulleri etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası