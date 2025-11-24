Geçen hafta %42,00’de bulunan en yüksek mevduat getirisi, bu hafta %41,50 seviyesine geriledi. Piyasada dikkatler aralıkta açıklanacak kasım TÜFE verisi ve gelecek ayki TCMB faiz kararına çevrildi. Enflasyonda gerileme ve faizlerde de düşüş beklentisi öne çıkıyor. 24 Kasım itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Mevduat faizlerinde geçen hafta sabit kalan oranlarda, bu hafta sınırlı da olsa yeni düşüşler dikkat çekiyor. Bankalarca ilan edilen mevduat oranlarına bakıldığında geçen hafta en yüksek %42,00’de bulunan en yüksek mevduat getirisi oranı, bu hafta %41,50 seviyesine geriledi.

Vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın ve 32 gün vade ile %41,50 oranı öne çıkarken, piyasalarda da dikkatler aralık ayının başında açıklanacak kasım ayı TÜFE verisi ve gelecek ayki TCMB faiz kararına çevrildi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

24 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %41,50

-Akbank: %41,50

-Vakıfbank: %41,50

-Yapı Kredi: %41,00

-Getir Finans: %41,00

-Alternatif Bank: %40,50

-Odea Bank: %41,00

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 41,50

-Mevduat Getirisi: 15 bin 8 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 41,50

-Mevduat Getirisi: 30 bin 16 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Enflasyon verileri ve buna bağlı olarak Merkez Bankasının faiz kararı, mevduat getirileri için de kritik önem taşıyor.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, yılın üçüncü çeyreği başından bu yana %2’nin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon oranının kasım ayında %1’in altına inmesinin mümkün olabileceğine dikkat çekerek, “Kasım enflasyonunun %0,91 seviyesinde gelebileceğini tahmin ediyorum. Böyle bir veri ‘dezenflasyonda yavaşlama’ görünümünü de olumluya çevirebilir” görüşünü paylaştı.

ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ

Yıl sonu için enflasyonun %31’ler seviyesinde kalabileceğini ifade eden Banu Kıvcı Tokalı, özellikle gıda fiyatlarının ağustos-ekim dönemindeki yüksek artışların ardından kasımda %1’in altında yükseldiğini hesapladığını aktararak, “Yıllık gıda enflasyonu %34,80’den %28’ler seviyesine inebilir. Dezenflasyon sürecinin tekrar hız kazandığı bir ortamda, Merkez Bankasının faiz indirimi sürecini 150 baz puan ile devam ettireceği yönündeki beklentimi koruyorum” değerlendirmesinde bulundu.

MESUT ŞAHİN

