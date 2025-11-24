24 Kasım'da gerçekleşen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru süreci tamamlandı ve atama kura töreni yapıldı. On binlerce adayın heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları için gözler 15 bin öğretmen atama kurası canlı izleme ekranına çevrildi.

Öğretmen atama sonuçları canlı izleme ekranı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvuru süreci sona erdi.

MEB atama sonuçları açıklanıyor! Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir?

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenen törende 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri duyurulacaktır.

2025 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 bin öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi yani bugün açıklanacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI

Öğretmen atama kura sonuçları MEB'in youtube kanalı ve X (Twitter) hesabı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİR Mİ?

Öğretmenler 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılım sağladı.



SEVCAN GİRGİN

