24 Kasım 2025 Pazartesi günü on binlerce adayın geleceğini belirleyecek kritik bir gün yaşanıyor. 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura çekimi sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı.

Öğretmen ataması kura çekimi sonuçları son dakika açıklamaları büyük bir ilgiyle merak edilip araştırılıyor.

Öğretmenler Günü'nde yapılacak kura çekimine kısa bir süre kala "Öğretmen ataması sonuçları saat kaçta belli olacak?" sorusuna çevrildi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öğretmen atama töreni, bugün gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğretmenler, ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdikten sonra, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı programa katılacak. Açılış saati açıklanmamış olsa da atamaların öğleden sonra yapılması bekleniyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü belli olacaktır.

Atama töreninin tamamlanmasından hemen sonra sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 bin öğretmenin atamasının yapılmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla belli olacaktır.

Bu kapsamda 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

