Konyaspor ile Antalyaspor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.
26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.