30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda bazı raylı sistem hatları 30 Ağustos günü ücretsiz olacak. Büyük şehirlerde otobüs, metro ve vapur seferlerine ilişkin belediyelerin açıklamaları ise merakla bekleniyor.

30 AĞUSTOS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı’nın kutlandığı 30 Ağustos günü için toplu taşımada ücretsiz kullanım kararı alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, belirlenen raylı sistem hatları 30 Ağustos 2025’te gün boyu bedava hizmet verecek.

30 AĞUSTOS’TA METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos boyunca yolculardan ücret alınmadan işletilecek.

30 AĞUSTOS’TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Marmaray da 30 Ağustos 2025’te ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında yer aldı. Vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakası arasında gün boyunca Marmaray’ı bedava kullanabilecek.

30 AĞUSTOS’TA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediyelere ait otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ek düzenlemeler bekleniyor. İlgili belediyelerin bayram öncesi kamuoyuna duyuru yapması öngörülüyor.

30 AĞUSTOS’TA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’daki şehir hatları vapurları için Resmi Gazete kararında doğrudan bir düzenleme yer almıyor. İBB’nin ek bir karar alması halinde vapurların da ücretsiz ya da indirimli hizmet verebileceği değerlendiriliyor.

30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Üç büyük şehirde belirlenen bazı hatlarda ücretsiz toplu taşıma kararı netleşti. İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN 30 Ağustos günü ücretsiz olacak.

Otobüs, metro ve vapurlarla ilgili ek açıklamalar belediyeler tarafından duyurulacak.