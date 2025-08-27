Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde!

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos&#039;ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı&#039;nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olması sebebi ile toplu taşımaların ücret durumu da gündemde yerini alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların törenlere ve etkinliklere kolay ulaşabilmesi için toplu taşıma konusunda özel düzenlemeler yapıldı. 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi, 30 Ağustos metro, marmaray, otobüs bedava mı merak ediliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda bazı raylı sistem hatları 30 Ağustos günü ücretsiz olacak. Büyük şehirlerde otobüs, metro ve vapur seferlerine ilişkin belediyelerin açıklamaları ise merakla bekleniyor.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 1. Resim

30 AĞUSTOS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı’nın kutlandığı 30 Ağustos günü için toplu taşımada ücretsiz kullanım kararı alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, belirlenen raylı sistem hatları 30 Ağustos 2025’te gün boyu bedava hizmet verecek.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 2. Resim

30 AĞUSTOS’TA METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos boyunca yolculardan ücret alınmadan işletilecek. 

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 3. Resim

30 AĞUSTOS’TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Marmaray da 30 Ağustos 2025’te ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında yer aldı. Vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakası arasında gün boyunca Marmaray’ı bedava kullanabilecek.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 4. Resim

30 AĞUSTOS’TA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediyelere ait otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ek düzenlemeler bekleniyor. İlgili belediyelerin bayram öncesi kamuoyuna duyuru yapması öngörülüyor.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 5. Resim

30 AĞUSTOS’TA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’daki şehir hatları vapurları için Resmi Gazete kararında doğrudan bir düzenleme yer almıyor. İBB’nin ek bir karar alması halinde vapurların da ücretsiz ya da indirimli hizmet verebileceği değerlendiriliyor.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda metro, marmaray, otobüs ve vapurların ücret durumu gündemde! - 6. Resim

30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Üç büyük şehirde belirlenen bazı hatlarda ücretsiz toplu taşıma kararı netleşti. İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN 30 Ağustos günü ücretsiz olacak.

Otobüs, metro ve vapurlarla ilgili ek açıklamalar belediyeler tarafından duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Buse Varol kimdir? - HaberlerBuse Varol kimdir?30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - Haberler30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?Rapçi VİO neden öldü? Aşkın Mert Şalcıoğlu'nun ölüm sebebi merak konusu oldu - HaberlerRapçi VİO neden öldü? Aşkın Mert Şalcıoğlu'nun ölüm sebebi merak konusu olduSlovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda! - HaberlerSlovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda!YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? - HaberlerYÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaş miktarı belli oldu - HaberlerÖğretmen maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaş miktarı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...