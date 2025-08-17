İZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN aktarma uygulamasında değişikliği duyurdu!

İzmir’de toplu taşıma sistemlerinde köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda yapılan değişiklikler gündeme geldi.

İZBAN 90 DAKİKA KALKTI MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, İZBAN’da uygulanan 90 dakika ücretsiz aktarma dönemi sona erdi.

Artık yolcular İZBAN hattında yapılan aktarmalarda herhangi bir ek ücretsiz süre hakkından faydalanamayacak.

İZBAN AKTARMA KALDIRILDI MI?

Meclis kararına göre İZBAN’daki 90 dakikalık ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları yürürlükten kaldırıldı. Yeni sistemle birlikte, yolcular aktarmalarını artık ücretli olarak yapacak.

Uygulamanın hayata geçirilmesi, İZBAN A.Ş.’nin yapacağı teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak. Mecliste önergeyi savunan yetkililer, uygulamanın altyapı tamamlandıktan sonra devreye gireceğini ve yolcuların yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağını açıkladı.

İZMİR TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

İzmir toplu taşıma zam kararı da gündemde. 1 Eylül 2025 itibarıyla tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya yükselirken, öğrenci ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya çıktı. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya yükseldi.

İZMİRİM KART İZBAN'DA GEÇERLİ Mİ?

Yeni düzenlemeye rağmen İzmirim Kart hala İZBAN’da geçerli olacak. Kart sahipleri artık aktarma ayrıcalıklarından yararlanamayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN teknik altyapısının tamamlanmasının ardından yeni sistemin devreye alınacağını belirtti. Yolcular mevcut İzmirim Kart ile biniş yapmaya devam edebilecek, ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt avantajları sona erecek.