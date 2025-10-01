Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig’de heyecan, milli ara nedeniyle kısa süreliğine duracak. A Milli Takım’ın Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmaları nedeniyle lig maçlarına ara verilecek. Futbolseverler, milli aranın ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli ara, Süper Lig'in 8. haftasının tamamlanmasının adından başlayacak. 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların bitişiyle birlikte lig maçlarına kısa süreliğine ara verilecek. TFF'nin duyurduğu takvime göre, 9. hafta 18 Ekim'de oynanacak Konyaspor-Kocelispor maçıyla başlayacak. Böylece ligde yaklaşık 13 gün sürecek bir milli ara yaşanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Ekim ayında iki zorlu karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek olan Ay-Yıldızlı ekip, 14 Ekim’de ise sahasında Gürcistan’ı ağırlayacak.

Kasım ayında ise elemeler devam edecek. 15 Kasım’da Bulgaristan’ı evinde ağırlayacak Milli Takım, 18 Kasım’da ise deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar grup liderliği açısından büyük önem taşıyor.