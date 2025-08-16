İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan karar kapsamında İzmir'de toplu ulaşım tarifelerine zam geldi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla arama motorlarında "İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

Gelen zamla beraber İzmir'de toplu taşıma ücretleri şu şekildedir;

Tam biniş ücreti: 30 TL’

30 TL’ Öğrenci biniş ücreti: 15 TL

15 TL Öğretmen biniş ücreti: 20 TL

20 TL 60 yaş üstü biniş ücreti: 25 TL

İZMİR ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğrencileri yakından ilgilendiren aylık abonman kontör ücretine de zam yapıldı. Buna göre; aylık öğrenci abonman kontör ücreti 4,80 TL’den 6,34 TL’ye çıktı.