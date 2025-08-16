Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yüzde 50'ye varan artış! İzmir'de toplu taşımaya zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla yeni tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Tam biletteki zam oranı yüzde 20, öğrenci biletindeki zam oranı ise yüzde 50. İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı.

ÖĞRENCİYE YÜZDE 50 ZAM

Öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseldi.

Yüzde 50'ye varan artış! İzmir'de toplu taşımaya zam - 1. Resim

90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA DEVAM EDECEK 

Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olarak devam edecek.

Yüzde 50'ye varan artış! İzmir'de toplu taşımaya zam - 2. Resim

05.00-07.00 VE 19.00-20.00 ARASI YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Öte yandan, sabah ve akşam belirli saatlerde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İZBAN hariç tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan uygulama, her gün 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak sürecek. Bu saatlerde geçerli olan ücretler; tam biniş için 15 TL, öğrenci için 7,5 TL, öğretmen için 10 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 12,5 TL olarak uygulanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

