İş bırakma kararı alan memurlar, 81 ilde harekete geçti! Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e mesaj var

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isterken, hükümetin verdiği zam teklifleri ise bu beklentinin çok altında kaldı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifinde 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti. Dün ikinci teklifini sunan hükümet taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu.

MEMUR-SEN: TEKLİF KABUL EDİLEMEZ

Hükümetin son teklifinden de memnun olmayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye." diyerek grev mesajı verdi.

MEMURLAR PAZARTESİ GÜNÜ İŞ BIRAKACAK

Zam önerilerinden memnun olmayan memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakacak.

MEMUR-SEN'DEN EYLEM HAZIRLIĞI

Hükümetten gelecek son teklifi bekleyen Memur-Sen harekete geçti. Eylem hazırlığına başlayan Memur-Sen 81 ilde "Memur/Emekli Nöbette" eylem çadırları kurdu.

"Memur-Emekli Eylemde" ve "Yetersiz Teklife Hayır" pankartlarının asıldığı eylem çadırına gelen Memur-Sen üyeleri, "Sözler havada, memur sahada", "Susma haykır, refah payı haktır" "Memuruz haklıyız, kazanacağız" ve "Yasa değişsin, masa işlesin" sloganlarını attı. Eyleme katılan üyeler, kamu işveren heyetinin duyarsız tavırlarına karşı tepkilerini davul ve zurna eşliğinde gösterdi.

"ŞİMDİYE KADAR HEP OYALAMA YAPILDI"

Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 81 ilde memur-emekli nöbet çadırını kurmuş durumdayız. Toplu sözleşme sürecine ilişkin eylemliliğimiz devam ediyor. Çünkü masadan beklediğimiz teklif hala gelmedi" diye konuştu.

Kamu işvereninin ilk teklifinin yetersiz olduğunu, ikinci teklifin de müzakere edilebilir bir yanının bulunmadığını belirten Yalçın, "Taban aylığa bin lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız? Bu, bizim hangi sorunumuzu çözecek?" dedi.

Yalçın, konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi geç saatlere kadar masayı işleteceğiz. Ama masada durmadan ‘bakacağız, edeceğiz, bunu da bir düşüneceğiz' demek yerine sahici cümlelerin kurulmasına ihtiyaç var. Şimdiye kadar hep oyalama yapıldı. Bu da sahayı gittikçe yoruyor ve çalışanları gittikçe geriyor. Bu tansiyonu düşürecek olan kamu işverenidir. Maliyet hesabı yaparak her şeye karşı çıkmak yerine ‘bunu verdiğimizde sahada hangi sorunu çözeriz, çalışma barışını nasıl sağlarız', buna odaklanmak lazım. Onun için yarın hizmet kolu sözleşmelerinde karar cümlelerinin kurulacağı bir gün olsun istiyoruz."

"BURADAN MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENİYORUZ"

Başkan Yalçın, yarın sabah hizmet kollarındaki yetkili sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına davet edildiğini bildirdi. Görüşmelere Bakan Vedat Işıkhan'ın da katılacağını belirten Yalçın, "İstiyoruz ki bu konuda daha fazla vakit kaybetmeyelim, karar cümleleri kurularak teklifler verilsin ve toplu sözleşme sürecimiz sağlıklı işleyebilsin" diye konuştu.

Kamu işveren heyetinin ikinci teklifinin ardından sendikaların peş peşe eylem kararlarını açıkladığını hatırlatan Yalçın, illerde çadırların kurulduğunu, sendika üyelerinin aileleri ve çocuklarıyla birlikte hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Sürecin daha fazla uzamamasını bir an önce teklifin gelmesini ve insanların huzura kavuşmasını istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakacağız. Ankara'da Anadolu Meydanı'nda büyük miting gerçekleştireceğiz ve oradan Maliye Bakanlığı'na yürüyerek meselemizi bir kez daha anlatacağız. Buradan nöbet noktamızdan Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz; Mali disiplin diyerek, çalışanların ücretlerini baskılamaktan vazgeçilsin, geçen dönem zaten enflasyona yenildik. Eylemlilik kararlılığımızı devam ettiren 81 ildeki tüm nöbet noktalarına selamlarımı yolluyor, nöbetteki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz."