Bakanlık satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık "güvensiz" olarak nitelediği ürünleri de markalarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşıyor.

ÇOCUK EŞOFMAN TAKIMI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 15 Ağustos tarihinde geldi. Söz konusu listede bir markaya ait çocuk eşofman takımın satışının yasaklandığı belirtildi.

YASAKLANMA NEDENİ

"Alya" marka eşofman takımının piyasaya arzı yasaklandı ve piyasadan toplatılma kararı verildi. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini kordon ipinin standartlara aykırı olduğunu belirtti. Ürünün "boğulma" riski taşıdığı öğrenildi.