800 puanlık indirim bekleniyor! Fitch, yıl sonu faiz tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Ağustos Perşembe günü 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Bu raporda yıl sonu enflasyon tahminlerinde ara hedefler koyduklarını belirten Karahan, tahminlerini paylaştı.

MERKEZ'İN 2025, 2026 VE 2027 FAİZ TAHMİNİ

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Bu Rapor’da farklı olarak, enflasyon ara hedeflerimizi de sizlerle paylaşacağım. 2025 sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24'lük tahminimizi ara hedef olarak koruyoruz. 2026 ara hedefimiz yüzde 16, 2027 ara hedefimizi yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyonun yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

FİTCH'TEN FAİZ TAHMİNİ

Merkez'in enflasyon raporunun ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Fitch yıl sonu faiz tahminini açıkladı.

Merkez Bankası temmuzda faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmişti. PPK Kararı'nda "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir." denilmişti.

800 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Temmuzda enflasyonun yüzde 33,5’e gerilediğini hatırlatan Fitch, politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 35'e inmesini beklediğini duyurdu. Fitch'e göre yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimine gidilecek.