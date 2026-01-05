İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), Türkiye’nin deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün çok boyutlu doğasını ele alacağı 1. Kentsel Gelişim Zirvesi’ni 14 Ocak’ta Radisson Collection Vadistanbul’da gerçekleştirecek.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, son yıllarda yaşanan depremlerin kentlerimiz için alarm zilleri çaldığını belirterek “6 Şubat 2023 depremleri, kentsel dönüşümün tercihten öte bir zorunluluk olduğunu acı biçimde gösterdi. Ancak biliyoruz ki kentsel dönüşüm tek başına yeterli bir kavram değil, dönüşümü tüm boyutlarıyla ele alan bir kentsel gelişim sürecini ortaya koymalıyız” dedi. Keçeli, zirvenin devlet kurumları, yerel yönetimler, inşaat sektörü, akademi ve sivil toplumun temsilcilerini bir araya getirecek büyük bir platform olarak planlandığını belirtti.

