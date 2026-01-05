Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün zor günler geçirdiği bir dönemde Türkler ve Çinliler bir araya gelip Sewera Global Tekstil’i kurdu.

Sewera Global Tekstil Makineleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kamiloğlu, Çinli dikiş makinası üreticisi Supreme’nin Türkiye’yi önemli bir üs olarak gördüğünü, buradan çevre ülkelere de açılmayı amaçladığını vurgulayarak “Supreme, Çin’in en büyük üç sanayi tipi dikiş makinesi üreticisinden biri. 900’ü aşkın patentleri var. Türkiye’ye, Türk insanının yeteneğine inanıyorlar. Türkiye’ye uzun vadeli bakıyorlar. Çin’in yüksek teknoloji çözümlerini, bundan sonra Türk hazır giyim sanayisine uygun şartlarda sunacağız” dedi.

