Yandex Maps, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladı

ÖMER TEMÜR -Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları güncellendi. Yeni güncelleme ile İstanbul’daki toplu taşıma ücretini gösterme özelliği eklendi.

Kullanıcılar toplu taşıma ile rota oluşturduğunda hangi hatlara bineceğine ek olarak artık toplam yolculuk ücretini de görebiliyor. Yandex Türkiye ayrıca İstanbulkart ve İDO’da 100 TL hediye bakiye kampanyası başlattı.

Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara İstanbulkart veya İDO’da 100 TL kredi verilecek.