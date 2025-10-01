İDSO’dan 10 Ekim'de açılış konseri: 80. senede geçmişe saygı geleceğe umut

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank konserleri çerçevesinde 10 Ekim gecesi AKM’de gerçekleştirilecek açılış konseriyle 2025-2026 sezonuna “merhaba” diyecek.

Gecede, klasik müziğin iki unutulmaz eseri olan Maurice Ravel’in “Sol Majör Piyano Konçertosu” ile Johannes Brahms’ın 4. Senfonisi seslendirilecek.

İtalyan şef Antonio Pirolli’nin idare edeceği konserin solisti ise Rus piyanist Nikolai Lugansky olacak. İDSO her sezon olduğu gibi bu yıl da hem dünya klasik müziğinin meşhur eserlerini hem de Türk bestecilerinin çalışmalarını dinleyicilerle buluşturacak. Orkestranın 80. yılını kutladığı bu sezon, bu iki çizgiyi güçlü bir dengeyle bir araya getirerek Beethoven, Brahms ve Tchaikovsky gibi isimlerin eserleriyle evrensel bir çizgi sunarken, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi bestecilerine de özel bir yer açacak.

"GELECEĞE UMUT DOLU BİR SELAM"

Yeni sezon hakkında dün AKM’de yapılan basın toplantısında konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı “Orkestramızın 80’inci yılı, bizler için geçmişimize saygı, bugünümüze sahip çıkış ve geleceğe umut dolu bir selamdır” dedi.

İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan ise “Repertuvar seçiminde daima çeşitliliği ve yeniliği ön planda tutuyoruz. Barok’tan klasik döneme, romantizmden modern döneme uzanan geniş bir yelpazeyle, bütün bir müzik tarihinin renkli panoramasını sanatseverlere sunmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.