Türkçenin yılmaz savaşçısı Yavuz Bülent Bâkiler'e veda

Yavuz Bülent Bâkiler, geride “Şaşırdım Kaldım” gibi içli mısralar ve sıra dışı bir porte bıraktı. Usta yazar, Türkçe hassasiyetiyle tanınıyordu.

MURAT ÖZTEKİN - Türk edebiyatının usta isimlerinden olan şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler, dün 89 yaşında hayata gözlerini yumdu… İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan ötürü vefat eden Bâkiler, geride gibi içli şiirler ve sıra dışı bir porte bıraktı…

Bâkiler, 1936 yılının baharında Sivas’taki “kitapsız ve kütüphanesiz bir evde” hayata gözlerini açtı. Lisede okurken edebiyatla bir tanıştı pir tanıştı! Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli devlet kurumlarında çalıştı; TRT ve Kültür Bakanlığı’nda vazife yaptı ama resmî görüntüsünün arka planında bir “şair” ve “kitap kurdu” vardı. İlk şiiri 1953’te Türk Sanatı dergisinde neşredildi, ilk eseri “Yalnızlık” ise 1962’de okuyucuyla buluştu. Zamanla beş şiir kitabına daha imza atan, inceleme kitapları kaleme alan ve Türkiye gazetesinde 15 sene köşe yazarlığı yapan Bakiler, Türkçe hassasiyetiyle dikkat çekti.

UYDURUKÇA ÇIKMAZ SOKAK"

Özellikle halk arasında “Uydurukça” diye anılan “Öz Türkçe” cereyanının büyük zararları olduğunu her fırsatta dile getiren usta edebiyatçı, bir yazısında “Öz Türkçe bizim için bir çıkmaz sokaktır. Milletimiz için bir büyük felaketin kaynağıdır. Dilimizi Türkçeden Öz Türkçe kısırlığına çekip götürmek isteyenler, gerçek anlamda gericiler, cahiller, ham kafalardır. İngilizce kelimeleri bir tarafa bırakarak, onlara dokunmayarak, sadece Arapça ve Farsça kelimeleri çıkarıp atmaya çalışanlar, esasında İslâm’a düşman olanlardır” ifadelerini kullanacaktı.

Milliyetçilikten beslenen kendine has bir fikriyatı olan Bâkiler, edebiyat eserlerinin yanı sıra Batı kültürüne ve Tek Parti devrine dair sert ifadeleriyle de dikkat çekti. Buna rağmen Bakiler, inanç meselelerinde aykırı fikirleriyle de hafızalara kazındı.  

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok politikacı taziye mesajı yayımladı.

Türkçenin yılmaz savaşçısı Yavuz Bülent Bâkiler'e veda - 1. Resim

VASİYETİ ÜZERİNE MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Usta kalem Bâkiler, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine memleketi Sivas’a götürülecek ve orada defnedilecek. Bâkiler’in İstanbul’daki cenaze törenine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

