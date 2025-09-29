İstanbul'da sanat mevsimi! Kültür Yolu'nda 730 faaliyet var

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul bugünlerde yeni sanat sezonunun organizasyonlarının yanı sıra Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor… Şehrin dört bir köşesinde yaşanan sanat mevsiminde; sergilerden söyleşilere, konserlerden atölyelere kadar 110 noktada 730 faaliyet gerçekleşiyor. 5 Ekim’e kadar devam edecek festival çerçevesinde açılan ve aralarında dünyaca meşhur isimlerin de olduğu farklı sanatçıların sergileri, başta AKM olmak üzere Rami Kütüphanesi, İstanbul Sinema Müzesi, Tophane-i Amire ve Kız Kulesi gibi mekânlara yayılıyor.

DALI'DEN HENRI MATISSE'E

Mesela “Salvador Dali: Sürrealizmin Başyapıtları”, “Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru”, “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” ve “Yaşayan Miras: Hüsn-i Hat Sergisi” AKM’nin farklı kısımlarında görülebiliyor. Böylece geleneksel sanatlar ile Batı resmi, aynı mekânda mukayese edilebiliyor.

ABD’li usta yönetmenin sinema birikimini yansıtan “James Cameron’ın Sanatı” sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Festival çerçevesinde kapılarını açan Bedri Rahmi Eyüboğlu Evi’nde “Bedri Rahmi Eyüboğlu: Tutkunun İzinde” sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Başta hat ve resmi harmanlayan “Birleşen Ufuklar” olmak üzere yedi farklı sergi ise Rami Kütüphanesi’nde görülebiliyor.

İSTANBUL HEYECAN VERİCİ

“Afgan Kızı” portresiyle tanınan fotoğrafçı Steve McCurry’nin “The Haunted Eye” sergisi Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi’nde dünya prömiyerini yapıyor.

30 Kasım’a kadar ziyarete edilebilecek serginin açılışında konuşan McCurry “İlk kez İstanbul’a 1970 yılında genç bir öğrenci olarak geldim ve etkilenmiştim. Bu şehir, çok egzotik, çok yabancı ama çok heyecan verici bir yer. Daha sonra yıllar içinde çeşitli amaçlarla bugüne kadar birçok kez buraya geri döndüm. Çeşitli dergiler için fotoğraflar çektim. Ama her zaman İstanbul’a, Türkiye’ye gitmeyi dört gözle bekledim” diyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festival çerçevesinde İstanbul’da açılan sergilerin bazıları ücretle görülebiliyor ve farklı tarihlerde ziyaretçi ağırlıyor.