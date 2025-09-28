Romanlara konu oldu tarihi tren ikinci kez Türkiye'ye geliyor! Venice Simplon Orient Ekspres İstanbul yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini belirtti.

ROMANLARA DAHİ KONU OLDU

İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan ve 57 yolcusuyla Paris'ten yola çıkan Orient Express treni, Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye gelmişti.

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.

AVRUPA'YI DOLAŞIP İSTANBUL'A GELECEK

Bakan Uraloğlu, "Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak" dedi.

16 VAGONDAN OLUŞUYOR

Venice Simplon Orient Express’in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 17 BİN 500 EURO ÖDENDİ

Orient Ekspresi'nde yolculuk Paris-Lozan-Milano-Venedik-Belgrad- Sofya-İstanbul arasında gerçekleşti. Yolcular, 2024 yılında yolculuk için 17 bin 500 euro ödedi.