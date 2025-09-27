Bakan Uraloğlu: Yüzde 80-90 oy alacak hizmetleri anlatamadık

Bakan Uraloğlu, Amasya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her tarafında ne lazımsa onu yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

"KENDİMİZİ ANLATMAKTA ZORLANDIK"

AK Parti hükümetleri zamanında Amasya'da ulaştırma ve altyapı alanında 52 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz, her yerden yüzde 80, yüzde 90 oy alırız. Peki bu beklentimizi niye karşılayamadık? Bir kere herhalde kendimizi anlatmakta biraz zorlandık ama yaptığımız hizmetlerden daha kıymetlisi nedir biliyor musunuz? İnsanımıza dokunmak, insanımızın gönlüne girmek. Bu çok kıymetli, bu bizim değerimizdir" diye konuştu.

Herkese dokunup ülkenin bekası ve geleceği için destek isteyeceklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümenin kendileri için şeref olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 'Allahutaala bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.' diyor.

Biz de diyoruz ki: 'Allahutaala böyle bir lideri başımıza gönderdiği için biz de ne kadar şükretsek azdır.' Bütün aidiyet duygularımızı, bütün düşüncelerimizi bir kenara bıraktığımızı düşünelim. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'mızın konuşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından karşılanması, gerçekten vicdanı olan herkes, bununla gurur duyacaktır. Milletimizin genel ekseriyeti de gurur duyuyor ama bir kısmı açık edemiyor. Mazlum insanlara, başta Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere dertlenen bir dünya lideri var başımızda. Allah ondan razı olsun. Onun için sonuna kadar Cumhurbaşkanı'mızın arkasındayız. Onun bizim dertlerimizle, bütün Müslümanların dertleriyle, bütün mazlum insanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun, dertlendiğine şahidiz.

Onun için Allahutaala onun ömrünü açık etsin. Hep beraber ülkemize daha çok hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin."