Manisa son dakika bir depremle sallandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Turgutlu olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 5,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

