Aslı, bedelsiz 'franchise'a 1 milyar TL yatıracak

Aslı, bedelsiz ‘franchise’a 1 milyar TL yatıracak

Aslı, bedelsiz ‘franchise’a 1 milyar TL yatıracak
Aslı, yeni franchise modeliyle giriş bedeli ve yatırım maliyetini ortadan kaldırarak girişimciliği herkes için ulaşılabilir kılıyor. 90 günde mağaza teslimi hedefleyen marka, tüm süreci üstlenirken 5 yıl sonunda mağaza mülkiyetini de işletmeciye devretmeyi planlıyor.

Önder Çelik İSTANBUL - Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aslı, gıda sektöründe başlattığı yeni franchise modeliyle girişimciliği herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Yeni model, yüksek sermaye ve yatırım maliyeti gibi en büyük engelleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede hizmet sektöründe deneyimi olanların yanı sıra kafe işletmeciliğine ilgi duyan herkese kendi işini kurma fırsatı sunuluyor.

Yeni franchise modeliyle yatırımcılardan giriş bedeli talep etmeyecek marka; mağaza kurulumu, dekorasyonu, gerekli ekipmanların temini ve tüm yatırım sürecini üstlenecek. Anlaşma sağlandıktan sonra 90 gün içinde mağaza teslimi hedeflenirken, potansiyel mağaza yerlerinin analizi ve personelin eğitimi de Aslı tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. 5 yıllık başarılı bir işletme sürecinin ardından mağaza mülkiyeti de işletmeciye avantajlı olarak devredilebilecek.

Hayata geçirdikleri franchise modelinin sektörde çığır açacağını dile getiren Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, bu kapsamda 1 milyar TL yatırım planladıklarını söyledi. 2 yılda 50’ye yakın mağaza açmayı hedeflediklerini anlatan Bayıralan, şu anda 34 mağazaları olduğunu, 80 mağazalık bir zincire ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD'YE SU BÖREĞİ VE SİMİT

Yurt dışına açılmayı da istediklerini vurgulayan Caner Bayıralan, gelirlerinin yüzde 15’ini ihracattan elde ettiklerini, Avrupa’nın yanı sıra ABD’ye de ürün göndereceklerini söyledi. Bayıralan, ABD’den su böreğine çok talep geldiğini, bu ülkeye simit de satacaklarını ifade etti.

