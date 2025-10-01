Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı

Kanarya’da Sadettin Saran’ın yedi yıllık Ali Koç yönetimine son vermesinin ardından neler olacağı merakla bekleniyordu. İşte o meraklardan birisi de teknik ekibin durumuydu.

ÖN GÖRÜŞMELER BİLE YAPILMIŞTI

Sportif Direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya karşı ligde alınan iki beraberlik ve özellikle de Dinamo Zagreb karşısındaki futbol sebebiyle büyük eleştiri vardı. Saran her şeyi göze alarak (4 milyon avroyu bulan ayrılık faturası) Tedesco’yu gönderip yerine Aykut Kocaman veya İsmail Kartal’dan birini getirmeyi düşünüyordu. Ve ön görüşmeler bile yapılmıştı.

ÖZEK GERİ DÖNDÜ

İletişime büyük önem veren ve bu bağlamda Devin Özek ile Domenico Tedesco ile birebir görüşmeler yapan başkan Sadettin Saran konuyu yönetime taşıdı. Saran toplantıda yönetici arkadaşlarına ‘mevcut futbol akıllarıyla’ devam edilmesi görüşünü kabul ettirdi. Özek de kısa bir kenara çekilme sonrası yeniden sportif direktörlük görevine döndü. Ancak sarı lacivertlilerde iki ismin geleceği arka arkaya alınacak kötü sonuçlara bakar. Ki o zaman camianın tepkisine bağlı olarak yönetim de ikilinin arkasında duramaz.

BAŞKANLIĞI TUTTURDU!

Spor Toto, F.Bahçe’de başkanlık seçimlerini Ali Koç’u yenerek kazanan Sadettin Saran’ın 26 Ağustos’ta yaptığı başvuruyu kabul etti ve Tuttur’un sözleşmesini feshetti. Böylece Saran’ın başkanlığı için artık hiçbir hukuki engel kalmadı.