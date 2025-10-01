Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Sadettin Saran&#039;dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı
Fenerbahçe, Sadettin Saran, Domenico Tedesco, Teknik Direktör, Sportif Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de ‘teknik heyetle devam’ kararı çıktı. Sadettin Saran ve ekibi, Sportif Direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile şimdilik yola devam etme kararı aldı.

Kanarya’da Sadettin Saran’ın yedi yıllık Ali Koç yönetimine son vermesinin ardından neler olacağı merakla bekleniyordu. İşte o meraklardan birisi de teknik ekibin durumuydu.

ÖN GÖRÜŞMELER BİLE YAPILMIŞTI

Sportif Direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya karşı ligde alınan iki beraberlik ve özellikle de Dinamo Zagreb karşısındaki futbol sebebiyle büyük eleştiri vardı. Saran her şeyi göze alarak (4 milyon avroyu bulan ayrılık faturası) Tedesco’yu gönderip yerine Aykut Kocaman veya İsmail Kartal’dan birini getirmeyi düşünüyordu. Ve ön görüşmeler bile yapılmıştı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ve Devin Özek kararı - 1. Resim

ÖZEK GERİ DÖNDÜ

İletişime büyük önem veren ve bu bağlamda Devin Özek ile Domenico Tedesco ile birebir görüşmeler yapan başkan Sadettin Saran konuyu yönetime taşıdı. Saran toplantıda yönetici arkadaşlarına ‘mevcut futbol akıllarıyla’ devam edilmesi görüşünü kabul ettirdi. Özek de kısa bir kenara çekilme sonrası yeniden sportif direktörlük görevine döndü. Ancak sarı lacivertlilerde iki ismin geleceği arka arkaya alınacak kötü sonuçlara bakar. Ki o zaman camianın tepkisine bağlı olarak yönetim de ikilinin arkasında duramaz.                                     

BAŞKANLIĞI TUTTURDU!

Spor Toto, F.Bahçe’de başkanlık seçimlerini Ali Koç’u yenerek kazanan Sadettin Saran’ın 26 Ağustos’ta yaptığı başvuruyu kabul etti ve Tuttur’un sözleşmesini feshetti. Böylece Saran’ın başkanlığı için artık hiçbir hukuki engel kalmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Virgil van Dijk'ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucuİklim krizine karşı yeni kahve türleri! Üretim alanları daha da genişleyebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta derbi öncesi Tammy Abraham sevinci - SporBeşiktaş'ta derbi öncesi Tammy Abraham sevinciVirgil van Dijk'ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucu - SporVirgil van Dijk'ın büyük üzüntüsü: Berbat, sinir bozucuChelsea, Jose Mourinho'yu üzdü - SporChelsea, Jose Mourinho'yu üzdüAslan gibi - SporAslan gibiLiverpool'un kâbus gecesi: Hem maçı hem yıldızlarını kaybetti - SporLiverpool'un kâbus gecesi: Hem maçı hem yıldızlarını kaybettiOkan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması: Sakatlık sorusunu cevapladı - SporOkan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...