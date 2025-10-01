Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Chelsea, Jose Mourinho'yu üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 9 karşılaşma oynandı. İngiltere'de Chelsea'ye konuk olan Jose Mourinho'nun Benfica'sı, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kazak ekibi Kairat, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Konuk ekip, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçerken, 52. ve 73. dakikada aynı oyuncuyla farkı üçe çıkardı. Maçın 83. dakikasında Eduardo Camavinga ve 90+3'de Brahim Diaz ile iki gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün pasını verdi.

Real Madrid 6 puanla 2. sıraya yükselirken Kairat ise 0 puanla son sırada yer aldı.

BENFICA, CHELSEA'YE KAYBETTİ

Jose Mourinho, yıllar sonra Benfica'nın başında yeniden Stamford Bridge'e çıktı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Chelsea oldu.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

