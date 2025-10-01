Aslan gibi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Alanya maçı sonrasında karalar bağlayanlara hep Jupp Derwall’in dediği sözü hatırlatmıştım!!

Neydi o söz...

“Galatasaray’ın olduğu her yerde umut vardır…” Maç önü ve sonu ile Galatasaray, Okan Buruk ve futbolcuları ile bunu ortaya koydu!

Galatasaray, Liverpool’a karşı tarih yazdı, Şampiyonlar Ligi’nin en büyük sürprizine imza attı…

Mücadele etti, hocası, atanı, tutanı, taraftarı, savunmacısı, kanatları ile Galatasaray alkış aldı!

Avrupa’nın en iyisine karşı savaştı, kazandı!

Cesur bir Aslan

Frankurt karşısında 5-1 kaybeden Galatasaray açık konuşalım, Liverpool karşısında zayıf halka idi! Ama Okan Buruk’un, Galatasaray’ı tüm hafta dediğim gibi ‘BÜYÜK’ takımlara karşı ‘ASLAN’ modunu açma hakkına sahipti!

Nitekim, Galatasaray, Liverpool karşısında cesur oynadı. Barış Alper yine karşı karşıya kaçırdı ama düşmedi, zorladı ve penaltıyı aldı!

Kısaca Frankfurt deplasmanında kaçırdığı pozisyonu da eklersek kendini affettirmeyi başardı. Osimhen ise affetmedi, golü aldı!

Buradan çıkış yok

Sonrası mı?! Herkes son enerjisine kadar mücadele etse de Galatasaray’da. Uğurcan’ından, İlkay’ına, Osimhen ve İcardi’sine Liverpool’a ‘NO WAY OUT!’ denildi!!!… Bu savunmanın da zaferi.

Davinson, Abdülkerim, Yunus, Uğurcan ve Osimhen!

90 dakikaya damga vurdu! Bir tebrik de Okan Hoca’ya…

Herkes tam direksiyon hâkimiyetini kaybetti derken Okan Hoca yine yüzde 100 çok iyi durumda idi…

DİPNOT: Gürses Kılıç’ın deyimi ile savunma yaparak da 3 puan kazanılır!

Maçın adamı: Singo