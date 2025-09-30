Türkiye doğal gazın yüzde kaçını ABD'den alacak? Bakan Bayraktar'dan 'LNG' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'de gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında imzalanan enerji anlaşmasının detaylarını aktardı.

Ankara ile Washington hattında 100 milyar dolar ticaret hedefi olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar "Doğal gaz talebinde Avrupa'nın 4. ülkesi Türkiye. Petrolde her gün 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Bu talebi karşılamakla alakalı kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanma hedefimiz var. Kendi kaynağımız, yenilebilir kaynağımız. Türkiye'nin ülkede yapacağı dışarıda yapacağı şeyler var. Nükleeri mutlaka yapmamız lazım. Elektrik talebimiz tahminlerin ötesinde büyüyor" dedi.

TÜRKİYE ABD'DEN NE KADAR DOĞAL GAZ ALACAK?

Türkiye, Cezayir'le başlayıp Nijerya ile devam edip 20'den fazla ülkeden doğal gaz aldığını belirten Bayraktar "Bir kısmını uzun dönemli anlaşma yapıyoruz. Bir kısmı ise spot bazlı gaz alıyoruz. Şu anda kullandığımız gazın yüzde 10'u LNG olarak Amerika'dan gemilerle geliyor. Bu anlaşmalar geçtiğimiz Eylül'de başlayan anlaşmalar. Doğal gazı Amerika çok ucuz çıkarıyor. Onu limana kadar taşıyorsunuz boru hatlarıyla. Limanda sıvılaştırma yapıyorsunuz, gemiye koyup taşıma maliyetiyle buradaki tesislerimize gazlaştırılmak üzere geliyor. Bütün maliyetleri ortaya koyduğumuzda Amerikan LNG'si en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri hale geliyor. Amerikan LNG'sine daha pahalı demek bu dört piyasayı bilmemek anlamına geliyor veya bunları bilip, vatandaşımızı yanıltma anlamına geliyor" sözlerini kullandı.

GÜNLÜK DOĞAL GAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

Bakan Bayraktar "Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. 60 milyar metreküplük devasa tüketim var. Karadeniz üretiminde ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek adına bu çabanın içindeyiz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin gazını kendi gazımızla karşılayacağız. Elektrik üretimiyle alakalı doğal gaz ihtiyacı devam ediyor. O anlamda Türkiye ithalat yapacak. Bugün bir gemimiz geldi. Bir diğeri yıl sonu gelecek. Mevcut üretimi hızlandıralım ve yeni keşifler aracılığıyla" açıklamasında bulundu.