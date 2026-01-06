2026 emekli zamanının belli olması ardından emekli maaşı hesaplamaları başladı. Özellikle ilk kez maaş alacak vatandaşlar “Ne kadar emekli maaşı alacağım?” sorusuna cevap arıyor. İşte online emekli maaşı hesaplamanın ayrıntıları…

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme sonrası gözler açıklanan emekli maaşlarına çevrildi. Zam oranlarının ve yeni taban maaşının netleşmesinin ardından vatandaşlar, "Ne kadar emekli maaşı alacağım?" sorusunu gündeme taşıdı. Emekli maaş hesaplama işlemleri; açıklanan zam, kök maaşı gibi kriterlerle yeniden şekillendi. Emekliler, güncel düzenlemelerle birlikte yeni maaşlarını öğrenmek istiyor.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? 2026 emekli maaş hesaplama ve e-Devlet sorgulama ekranı

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü emeklilerin maaş zamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda enflasyon 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu verilerle birlikte milyonlarca emekli, kök maaşına göre ne kadar zam alacağını hesaplamaya başladı.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? 2026 emekli maaş hesaplama ve e-Devlet sorgulama ekranı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı, son 6 aylık enflasyon verileri baz alındı. Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, kasımda yüzde 0,87 ve aralıkta yüzde 0,89 olarak gerçekleşen enflasyon artışlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emekileri oca ayı itibarıyla toplamda 12,19 oranında maaş zammı alacak.

E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden, şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor.

e-Devlet üzerinden emekli maaşı sorgulama yapmak için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Ardından ana sayfadaki arama bölümüne "Emekli Aylık Bilgisi" yazılır. Sigorta türüne göre 4A (SSK), 4B (Bağ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) seçeneklerinden biri seçilir.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? 2026 emekli maaş hesaplama ve e-Devlet sorgulama ekranı

Açılan ekranda kök maaş, zamlı maaş, ödeme günü ve kesinti bilgileri vardır. Zamlı maaş bilgileri, ödeme tarihinden kısa süre önce e-Devlet'e yansıtılır.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? 2026 emekli maaş hesaplama ve e-Devlet sorgulama ekranı

Kullanıcıların en fazla başvurduğu sekmeler, SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme ve son 6 aya ait hizmet dökümü oluyor. Milyonlarca kişi, dijital ortamda sunulan bu hizmetler sayesinde, işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası