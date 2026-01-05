2026 yılının ilk maaş artışları netleşirken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak ayı zam oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, hem SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin hem de memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları kesinlik kazandı. Açıklanan rakamlar sonrası ''Emekliye seyyanen zam var mı?'' sorusu gündeme geldi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılının aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Gelen verilerle birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışa enflasyon farkı eklendi. Ortaya çıkan toplam zam oranı yüzde 18,6 olarak kesinleşti. Peki, emekliye seyyanen zam var mı?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla emeklilere seyyanen zam yapılmayacak. SGK Baş Müfettişi İsa Karakaş, yaptığı açıklamada Ankara’da yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ancak Ocak dönemi için seyyanen zam ihtimalinin bulunmadığını ifade etti. Mevcut ekonomik program kapsamında yalnızca yasal çerçevede belirlenen artışların uygulanacağı vurgulandı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli maaş zamları kesinleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 12,19 zam alacak. Memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,6 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde halen 16 bin 881 lira olan en düşük aylık, yüzde 12,19’luk artış sonrası yaklaşık 18 bin 938 liraya yükseldi.

REFAH ARTIŞI VAR MI?

Ocak 2026 dönemi için emeklilere yönelik ilave bir refah artışı öngörülmüyor. Yetkililer, şu aşamada enflasyon kaynaklı artışların dışında yeni bir düzenleme veya ek iyileştirme planının gündemde olmadığını belirtiyor. Emekli temsilcilerinin talepleri kamuoyunda tartışılmaya devam etse de kısa vadede refah payı beklentisi karşılık bulmuş değil.



