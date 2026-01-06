Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi, İrfan Can Eğribayat'a talip oldu
Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ekibi Samsunspor'un talip olduğu ileri sürüldü.
Devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen kaleci İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ekibi talip oldu.
TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇECEKLER
TRT Spor'un haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin listesinin ilk sırasında bulunan 27 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için harekete geçeceği belirtildi.
ÜÇÜNCÜ KALECİLİĞE GERİLEDİ
Bu sezon sarı lacivertlilerde üçüncü kaleci durumuna düşen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.
