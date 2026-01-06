Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ekibi Samsunspor'un talip olduğu ileri sürüldü.

Devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen kaleci İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ekibi talip oldu.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇECEKLER

TRT Spor'un haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin listesinin ilk sırasında bulunan 27 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için harekete geçeceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KALECİLİĞE GERİLEDİ

Bu sezon sarı lacivertlilerde üçüncü kaleci durumuna düşen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.

