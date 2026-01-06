Fenerbahçe'de 3 ay önce Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan gelen kiralık teklifi kabul edildi.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu kararı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla geçtiğimiz ekim ayında kadro dışı bırakıldığı açıklanan İrfan Can Kahveci konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

KASIMPAŞA'DAN 'KİRALAMA' TEKLİFİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için teklifte bulundu. İstanbul kulübünün, Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 12 Ocak 2025'te yeni sözleşme imzaladı. bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçta 378 dakika süre alan milli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple olan kontratı 2028 yazına kadar devam ediyor.

