15 milyar metreküp LNG için imzalar atıldı

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Türkiye, Milano’da düzenlenen Gastech 2025 fuarında BOTAŞ aracılığıyla sekiz uluslararası enerji şirketiyle toplamda yaklaşık 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz(LNG) tedarik anlaşması imzaladı. İngiltere merkezli Hartree, ABD’li Cheniere, Almanya’nın SEFE şirketi, Japonya’dan JERA ve Norveçli Equinor’un yanı sıra BP, ENI ve Shell ile de üç yıl süreli 8,7 milyar metreküplük LNG kontratı imza altına alındı. Bu kış başlayacak sevkiyatlar Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan arz güvenliği stratejisinde önemli bir yer tutacak.

İLAVE GAZ GÜVENCE ALTINDA

Enerji Uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, anlaşmaların Türkiye’nin enerji arz güvenliğini ve çeşitliliğini artırdığını belirterek şöyle konuştu: Sadece bir ülkeye veya kıtaya bağlı kalmadan farklı kaynaklarla anlaşma yapılması, enerji arz güvenliğimiz adına son derece değerli bir hamle. Türkiye, her kış için ihtiyaç duyduğu ilave gazı güvence altına aldı. Aynı zamanda piyasalarda istikrarsızlık yaşanması ihtimaline karşı elini kuvvetlendirdi.

LNG kadar boru gazı tedarikinin de çeşitlenmesi gerektiğini belirten Yıldızel “Türkmenistan, Irak ve Doğu Akdeniz’den gelebilecek boru gazları da bu denklemde yer almalı. Enerji merkezi olma hedefimiz için şeffaf bir enerji borsası ve daha fazla yer altı depolama alanına ihtiyacımız var. Türkiye yıllık ortalama 60 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bizim bunun çok üzerinde gazı kontratlarla alıp satabiliyor olmamız gerekiyor” dedi.

"ÇIKIŞ NOKTASI TÜRKİYE OLMALI"

Yıldızel ayrıca, iç piyasada maliyetlerin düşmesi için daha fazla gazın Türkiye’ye gelmesi gerektiğine dikkat çekerek “Önümüzdeki dönemde Türkiye-İtalya arasında yeni enerji anlaşmaları olabilir. Özellikle BP’nin Kerkük’teki üretimi artırma planı çerçevesinde bu petrolün dünya piyasalarına çıkış noktası Türkiye olmalı” şeklinde konuştu.