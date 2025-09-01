Ankara’nın stratejisi dünya basınında: Türkiye LNG’de başrolü kaptı

Küresel enerji piyasalarının yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye’nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında izlediği strateji, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Saygın enerji yayınlarından Petroleum Economist, Türkiye'nin LNG yatırımlarını "oyunun kurallarını değiştiren" hamleler arasında gösterdi.

ENERJİ KÖPRÜSÜNDEN ENERJİ MERKEZİNE

Analizde, Türkiye’nin yeniden gazlaştırma (regasifikasyon) ve depolama altyapısını hızla genişlettiği, bu sayede bölgesel enerji merkezine dönüşme hedefinde önemli ilerleme kaydettiği belirtildi. FSRU (Yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi) kapasitesinin artırılması ve yeni depolama tesislerinin devreye alınması, Ankara'nın enerji ticaretinde aktif rol alma vizyonunu destekliyor.

"Türkiye, sadece boru hatlarına bağımlı bir geçiş ülkesi olmaktan çıkarak, esnek ve çok yönlü bir enerji oyuncusuna dönüşüyor" ifadelerine yer verilen analizde, LNG'nin Türkiye'nin enerji sepetindeki payının neredeyse üçte bire ulaştığı hatırlatıldı.

LNG'NİN PAYI ÜÇTE BİRE ÇIKTI

Türkiye, son yıllarda regazifikasyon terminalleri, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma üniteleri (FSRU) ve yer altı depolama yatırımları sayesinde doğalgaz karışımındaki LNG oranını yaklaşık %33 seviyesine yükseltti.

KÜRESEL LNG TİCARETİ SPOT PAZARA KAYIYOR

Rapora göre, 2024 yılında küresel LNG ticareti 406 milyon ton seviyesine ulaştı. Yapılan ticaretin üçte birinden fazlası, spot ya da kısa vadeli kontratlar üzerinden gerçekleşti.

LNG ticaretindeki artan esneklik, Türkiye gibi güçlü altyapıya sahip ülkeleri bölgesel enerji denklemlerinde daha etkili bir konuma taşıyor.

JEOPOLİTİK KRİZLER LNG'Yİ STRATEJİK ÜRÜN HALİNE GETİRDİ

COVID-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kızıldeniz’de artan güvensizlik ve Panama Kanalı'ndaki kuraklık, boru hattı gazı tedariklerini tehdit ederken, LNG kargoları esnek yapılarıyla küresel arzın devamlılığında kritik rol oynadı.