Doğal gaza ve elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza ve elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı

- Güncelleme:
Türkiye kış aylarına doğru yaklaşırken doğal gaz ve elektriğe zam olacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektriğe zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar "Doğal gaza zam yok. Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalara yer verdi. 

Kış ayları öncesi merak edilen doğal gaz ve elektriğe zam olacak mı sorusunun cevabına ilişkin Bakan Bayraktar net ifadeler kullandı.

DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bayraktar "Doğal gaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var" dedi. 

Bayraktar "Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz" sözlerine yer verdi. 

