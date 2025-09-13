Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gençlere insanlık dışı muamele! Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı

Gençlere insanlık dışı muamele! Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin’in Mezitli ilçesinde ücretli düzenlenen konseri, binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençlere özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sert oldu. Güvenlik görevlilerinin tartakladığı gençlerden biri çatıdan aşağı atıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da yaşandı. Özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen konser, gençlerin yoğun ilgisini gördü. Ancak bilet bulamayan bazı gençler, konseri binanın çatısından izlemeye çalıştı.

MÜDAHALE SERT OLDU

Çatıya çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri müdahalesi sert oldu. Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, diğer bazı gençler ise tartaklandı. Çatıdan atılan genç kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı.

TEPKİ YAĞDI

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına tepki yağdı.

