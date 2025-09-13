Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanç sevgili dehşet saçtı: Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürdü

Kıskanç sevgili dehşet saçtı: Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürdü

- Güncelleme:
Kıskanç sevgili dehşet saçtı: Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürdü
3. Sayfa Haberleri

Kocaeli’de hemşire İpek Genç ve kardeşi, sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı da aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi.

ÖNLERİNİ KESTİ

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Kıskanç sevgili dehşet saçtı: Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürdü - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

