Urla'da dehşet! Eski sevgilisini öldüren adam feci halde bulundu

Urla'da dehşet! Eski sevgilisini öldüren adam feci halde bulundu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Urla'da Ramazan Görgülü isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu öğrenilen Selin Angun'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Angun öldü, olayla ilgisi olmayan iki kişi yaralandı. Şüpheli evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Korkunç olay İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun’un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Görgülü’nün kurşunları, Selin Angun’un yanı sıra içeride bulunan Ü.A. (23) ve D.T.’ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜ BULUNDU! 

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ü.A. ve D.T.’nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

