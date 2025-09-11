Bilal Gençer'in şüpheli ölümü kamerada! “Bu bir kaza değil, planlı cinayet!”

Isparta'da, genç sürücünün lüks aracıyla çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, oğlunu toprağa veren acılı baba, oğlunun bir "kazaya" değil, bilinçli bir saldırıya kurban gittiğini öne sürdü.



Yürek yakan kaza, 7 Eylül akşamı saat 22.30 sıralarında Isparta merkeze bağlı Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e (32) çarptı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gençer ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gençer'in cenazesi geçtiğimiz gün Karaağaç Meydanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

"YUVA KURMAK İÇİN ASKERLİĞİ BIRAKMIŞTI"

Oğlunu toprağa veren acılı baba Orhan Gençer, gözyaşları içerisinde oğlunun bir 'kazaya' kurban gitmediği, bunun bilinçli şekilde yapılan bir saldırı olduğunu öne sürdü. Orhan Gençer, Bilal Gençer'in vatan hizmetini altı yıl boyunca uzman çavuş olarak yerine getirdiğini ve sonrasında ailesiyle daha sakin bir hayat kurmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

"OĞLUMU SOHBET EDER GİBİ OYALAMIŞLAR"

Oğlunun evliliğini sürdürebilmek ve çocuğuyla vakit geçirebilmek için Isparta'ya döndüğünü ve bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını söyleyen Gençer, "Güvenilir bir kurum olduğu için oğlumun orada göreve başlamasına izin verdim. Oğlum mutlu bir hayat kurmuştu. Ancak pazar akşamı birileri tarafından oyuna getirilerek, karşı tarafın arkadaşları görev yerinde onunla sohbet eder gibi oyalamış. Ardından kısa bir süre sonra lüks bir araçla gelen genç, kasıtlı bir şekilde arabayı doğrudan oğlumun üzerine sürerek ölümüne sebep oldu" dedi.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAM"

"Oğlum arkasında 9 aylık bir çocuk bıraktı" diyen acılı baba, "Ben artık hangi birine yetişeceğimi bilemez hale geldim. Yüreğim dayanmıyor, gözlerim görmez oldu, önümü göremiyorum. Bu acıyla yaşamak çok zor. Artık tüm siyasi çevrelerden ricam, davaya müdahale edilmemesi ve yargının tarafsız bir şekilde hareket ederek bu gencin en ağır cezayı almasıdır. Gerekirse canımı veririm ama bu davanın peşini bırakmam" diye konuştu.

"RESMEN PLANLAYARAK, KASITLI YAPILMIŞ"

Ölen güvenlik görevlisi Gençer'in kardeşi Hasan Gençer ise, "Olayın görüntülerini herkes izledi. Bu, resmen cinayet ve kasıtlı yapılmış. Çocuk zaten arkadaşlarıyla birlikte gelmiş, önceden planlanmış bir olay gibi. Acımız çok büyük. Yanında duranlar da zaten ona vuran çocuğun arkadaşlarıydı. Her şey önceden planlanmış. Kasten gelip abime vurdu, bunun başka bir açıklaması yok. Ben devletime, milletime ve adalete güveniyorum. Davamızın arkasındayız. Herkes elini vicdanına koysun bu olay herkesin başına gelebilir. Gerekli neyse yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Efe Berk Y., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in iki kişiyle sohbet ettiği sırada, aracın yoldan bir anda dönüş yapıp üzerlerine geldiği görüldü.

O sırada okulun demir parmaklıklarının arkasında bulunan Gençer'in demirlerin altında kaldığı, diğer iki kişinin ise son anda çarpılmaktan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.