Çinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptı

ÖMER TEMÜR - Çinli aksesuar markası Ugreen, Türkiye’ye resmen giriş yaptı. Özgür Daldan yönetimindeki Ugreen, GaN hızlı şarj cihazları, USB kablolar, powerbank’ler, hub’lar, kulaklıklar, NAS depolama çözümleri ve günlük hayatı kolaylaştıran pek çok aksesuarı Türk kullanıcılarla buluşturuyor.

Ugreen Türkiye Satış Müdürü Osman Özgür Daldan “Ugreen olarak amacımız günlük bağlantı ihtiyaçlarını daha kolay, güvenli ve hızlı hâle getirmek. Tüketicilere yalnızca yüksek performanslı ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şarj ve bağlantı karmaşasını ortadan kaldırarak daha akıllı ve sürdürülebilir bir hayat tarzı için çözümler üretiyoruz. Türkiye’de büyüyen ağımız ve yeni iş birliklerimizle bu kaliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

APPLE'IN ONAYLI TEDARİKÇİSİ

2012’de Çin’de doğan Ugreen, bugün 180’den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor. Küresel ölçekte CE, FCC, RoHS ve Apple MFi sertifikalarıyla güvence sağlayan Ugreen, aynı zamanda Apple’ın onaylı tedarikçileri arasında bulunuyor. Türkiye’de Amazon, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Evkur, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Turkcell gibi önemli satış noktalarında yer alan marka, ürün çeşitliliğini genişletirken tüketiciye erişim kanallarını da her geçen gün artırıyor.