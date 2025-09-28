Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Çinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptı

Çinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptı
Teknoloji, Türkiye, Aksesuar, Şarj Cihazı, USB, Powerbank, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji markası Ugreen, hızlı şarj cihazlarından NAS çözümlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Marka, şarj ve bağlantı ihtiyaçlarına akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR - Çinli aksesuar markası Ugreen, Türkiye’ye resmen giriş yaptı. Özgür Daldan yönetimindeki Ugreen, GaN hızlı şarj cihazları, USB kablolar, powerbank’ler, hub’lar, kulaklıklar, NAS depolama çözümleri ve günlük hayatı kolaylaştıran pek çok aksesuarı Türk kullanıcılarla buluşturuyor.

Ugreen Türkiye Satış Müdürü Osman Özgür Daldan “Ugreen olarak amacımız günlük bağlantı ihtiyaçlarını daha kolay, güvenli ve hızlı hâle getirmek. Tüketicilere yalnızca yüksek performanslı ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şarj ve bağlantı karmaşasını ortadan kaldırarak daha akıllı ve sürdürülebilir bir hayat tarzı için çözümler üretiyoruz. Türkiye’de büyüyen ağımız ve yeni iş birliklerimizle bu kaliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

APPLE'IN ONAYLI TEDARİKÇİSİ

2012’de Çin’de doğan Ugreen, bugün 180’den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor. Küresel ölçekte CE, FCC, RoHS ve Apple MFi sertifikalarıyla güvence sağlayan Ugreen, aynı zamanda Apple’ın onaylı tedarikçileri arasında bulunuyor. Türkiye’de Amazon, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Evkur, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Turkcell gibi önemli satış noktalarında yer alan marka, ürün çeşitliliğini genişletirken tüketiciye erişim kanallarını da her geçen gün artırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin milyonerinde rekor artış! 14,4 trilyon dolarlık sınır ötesi transferEmre Belözoğlu'nun Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Tedesco seçimini yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin milyonerinde rekor artış! 14,4 trilyon dolarlık sınır ötesi transfer - TeknolojiBitcoin milyonerinde rekor artış! 240 binin üzerine çıktıMavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı - TeknolojiMavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS ile tam isabetDev "2024 YR4" asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük - TeknolojiDev asteroit için nükleer seçenek masada!Selçuk Bayraktar "özel" diyerek paylaştı! İşte KIZILELMA'nın ilk mühimmatlı uçuş görüntüleri - TeknolojiSelçuk Bayraktar "özel" diyerek paylaştı!Huawei MatePad 12X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Huawei MatePad 12Xin özellikleri - TeknolojiHuawei MatePad 12X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatıXiaomi 15T serisi ile 'telefon çekmiyor' derdine son! 2 km'ye kadar sinyalsiz alo - TeknolojiXiaomi 15T serisi ile 'telefon çekmiyor' derdine son
Sonraki Haber Yükleniyor...